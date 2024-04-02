В Кузбассе осудят женщину, при которой собака загрызла ребенка

В Кузбассе 44-летнюю жительницу Беловского района подозревают в причинении смерти по неосторожности. Она стала свидетелем, как немецкая овчарка загрызла насмерть ребенка, сообщает sibdepo.ru .

Региональная пресс-служба Следственного управления СКР делится подробностями трагедии. Женщина присматривала за домом знакомых. Во дворе находится вольер, в котором живут немецкие овчарки. Жительница Беловского района вместе со знакомой девочкой, которой было четыре годика, пришла покормить животных.

Женщина приоткрыла калитку вольера, чтобы поставить миску. Одна из овчарок выбежала и накинулась на ребенка. Помешать животному у нее не получилось. Искусанную девочку женщина занесла в дом и положила на диван. Приехавшие медики констатировали смерть.

Надзорный орган Беловского района утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы переданы в суд, где женщине вынесут приговор в ближайшее время.

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