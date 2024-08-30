Военный эксперт назвал рабочий способ предотвращения атак украинских БПЛА по России

Он предлагает использовать средства РЭБ против вражеских беспилотников. Об этом в беседе с Инфо24 заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут стать эффективным методом противодействия ударам украинских беспилотных летательных аппаратов по территории России.

Таким образом он прокомментировал недавнюю атаку ВСУ по нефтебазе в Котельниче Кировской области. В результате происшествия пострадавших не было. Дандыкин предполагает, что так Киев мстит за масштабные ракетные удары Вооруженных сил России по объектам Украины.

Ранее в Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки вражескими БПЛА. Об этом губернаторы регионов сообщили жителям в социальных сетях.