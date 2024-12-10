В Кузбассе пациенту психбольницы выдали лицензию на оружие

В Кузбассе суд вынес приговор в отношении врача-психиатра, который дважды выдавал фиктивные справки пациенту психбольницы. На основании полученных документов мужчина намеревался получить право управлять транспортным средством и пользоваться оружием, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Региональное управление СУ СК РФ сообщило, что врач-психиатр выдал разрешение на право управлять автомобилем и на владение оружием. Сотрудники правоохранительных органов доказали, что врач был уведомлен о психических проблемах мужчины. Пациент стоял на учете в клинике.

Медицинские заключения врач подписывал дважды. В первый раз мужчина обратился к нему в 2019 году для того, чтобы получить право на вождение. В 2021 году он получил справку для владения оружием и право на приобретения патронов.

Суд учел все данные и назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно. Областная прокуратура сообщила, что отправила заявки для аннулирования действия медицинских справок.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали россиянина с гражданством ФРГ, готовившего подрыв ж/д путей по указанию куратора из Украины.