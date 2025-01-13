В Кузбассе пьяный таксист ехал на заказ
Сотрудники ГИБДД остановили пьяного таксиста в Кузбассе
Фото: [Медиасток.рф]
В пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса рассказали, как сотрудники ведомства выявили водителя такси, который ехал на заказ в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
В сообщении указано, что инцидент произошел в Таштаголе. Инспекторы остановили водителя такси для проверки документов. Они обратили внимание на его поведение. В частности, мужчина был раздраженный. Он долгое время искал водительские права, но предоставить документы инспекторам не смог.
«Инспекторы заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование на состоянии опьянения — от чего он отказался», — отмечает пресс-служба.
Инспекторы выписали административный протокол в связи с двумя нарушениями: отказом от прохождения освидетельствования и непредоставление документов. Источник уточнил, что водитель ехал на заказ к клиенту службы такси. В ведомстве предоставили фото работы инспекторов ГИБДД. На автомобиль нанесен логотип известной в России службы такси. Машину забрал эвакуатор.
Госавтоинспекция Кузбасса обратилась с просьбой к гражданам сообщать о водителях, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве отметили, что активная гражданская позиция поможет спасти жизнь человека.
Ранее сообщалось, что российским водителям напомнили о выросших за езду без ОСАГО штрафах.