В Кузбассе пьяный таксист ехал на заказ

В пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса рассказали, как сотрудники ведомства выявили водителя такси, который ехал на заказ в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В сообщении указано, что инцидент произошел в Таштаголе. Инспекторы остановили водителя такси для проверки документов. Они обратили внимание на его поведение. В частности, мужчина был раздраженный. Он долгое время искал водительские права, но предоставить документы инспекторам не смог.

«Инспекторы заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование на состоянии опьянения — от чего он отказался», — отмечает пресс-служба.

Инспекторы выписали административный протокол в связи с двумя нарушениями: отказом от прохождения освидетельствования и непредоставление документов. Источник уточнил, что водитель ехал на заказ к клиенту службы такси. В ведомстве предоставили фото работы инспекторов ГИБДД. На автомобиль нанесен логотип известной в России службы такси. Машину забрал эвакуатор.

Госавтоинспекция Кузбасса обратилась с просьбой к гражданам сообщать о водителях, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве отметили, что активная гражданская позиция поможет спасти жизнь человека.

Ранее сообщалось, что российским водителям напомнили о выросших за езду без ОСАГО штрафах.