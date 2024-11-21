В Кузбассе подтвердили массовую гибель собак в Таштагольском районе

В администрации Таштагольского района подтвердили информацию, предоставленную кузбассовцами в социальных сетях о массовой гибели собак, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В администрации отметили, что получили несколько обращений от местных жителей.

«Администрация направила коммунальщиков, чтобы убрали трупы собак и направили их на кремацию по всем правилам», — сказал собеседник издания.

В социальных сетях местные жители рекомендуют своим землякам не выпускать домашних питомцев на улицу без присмотра. Причина гибели собак не выяснена. Владелица одного из погибших псов рассказала в соцсетях, что животное было отравлено. Она приехала с ним в ветеринарную клинику, но оказанная помощь уже не смогла изменить ситуацию.

Пользователи отметили, что на многих трупах собак замечены ошейники. Однако страдают и бездомные псы. Так, вблизи АЗС проживала собака, которую подкармливали горожане и сотрудники автозаправочной станции. Пес также погиб.

Всего на территории района обнаружили около 10 трупов собак.

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