В Кузбассе подтвердили массовую гибель собак в Таштагольском районе
Фото: [Медиасток.рф]
В администрации Таштагольского района подтвердили информацию, предоставленную кузбассовцами в социальных сетях о массовой гибели собак, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
В администрации отметили, что получили несколько обращений от местных жителей.
«Администрация направила коммунальщиков, чтобы убрали трупы собак и направили их на кремацию по всем правилам», — сказал собеседник издания.
В социальных сетях местные жители рекомендуют своим землякам не выпускать домашних питомцев на улицу без присмотра. Причина гибели собак не выяснена. Владелица одного из погибших псов рассказала в соцсетях, что животное было отравлено. Она приехала с ним в ветеринарную клинику, но оказанная помощь уже не смогла изменить ситуацию.
Пользователи отметили, что на многих трупах собак замечены ошейники. Однако страдают и бездомные псы. Так, вблизи АЗС проживала собака, которую подкармливали горожане и сотрудники автозаправочной станции. Пес также погиб.
Всего на территории района обнаружили около 10 трупов собак.
Ранее сообщалось, что в Перми состоится благотворительный Зимний Котофест.