В Перми состоится благотворительный Зимний Котофест

В Перми на Часовом заводе состоится Зимний Котофест, в рамках которого любой посетитель сможет забрать из приюта понравившегося кота или собаку, сообщил properm.ru.

Животных из приюта привезут на Зимний Котофест, сообщили в официальном сообществе мероприятия. Посетители смогут познакомиться с каждым питомцем. При желании они вернутся домой с новым членом семьи. Для этого важно иметь при себе паспорт, а также переноску для животных.

В рамках мероприятия для его участников проведет лекцию ветеринар. Специалист поделится рекомендациями правильного ухода. Кроме того, организаторы приглашают принять участие в мастер-классах. Мероприятие пройдет в дружественной обстановке под музыкальное сопровождение.

Во время мероприятия будет функционировать фудкорт и котомаркет. Однако и гости могут приносить свои угощения или необходимые для животных предметы, которые будут переданы в приют. В перечень рекомендованных вещей, в частности, входят лежанки, игрушки и наполнители.

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