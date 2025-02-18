В Кузбассе похитили потерпевшего, чтобы принудить его забрать заявление из полиции

Пресс-служба СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировала, что в Прокопьевске двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, подозреваются в похищении человека и причинении тяжкого вреда его здоровью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, ныне потерпевший житель ранее написал заявление на несовершеннолетнего гражданина. В свою очередь подросток решил принудить мужчину забрать заявление. Он попросил о помощи своего знакомого. Вместе они инициировали похищение.

«Подозреваемые подъехали на автомобиле к дому мужчины, где нанесли ему множественные удары руками и иными твердыми предметами в область головы и грудной клетки», — указано в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые насильственно поместили мужчину в багажник автомобиля и отвезли за черту населенного пункта. Они продолжили избивать потерпевшего. Свои требования огласили — забрать заявление. Мужчину вернули к дому, когда он согласился выполнить их требования.

«Своими действиями подозреваемые причинил пострадавшему травму грудной клетки, повлекшую тяжкий вред его здоровью», —сообщили сотрудники правоохранительных органов.

По данным ведомства, подозреваемые передвигались на автомобиле, который угнали. В настоящее время они сотрудничают со следствием. Суд изберет меру пресечения. Подозреваемых намерены привлечь к ответственности за похищение человека, нанесение травм, принуждение забрать заявление и угон автомобиля.

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