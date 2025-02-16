Бастрыкин займется школьницами, жестоко избившими дворника в Перми

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет по делу о жестоком нападении группы несовершеннолетних на дворника в подвале многоквартирного дома в Перми, как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно информации, опубликованной в средствах массовой информации и социальных сетях, 11 февраля в Перми группа несовершеннолетних девочек, используя незначительный повод, совершила жестокое нападение на сотрудника, занимающегося уборкой территории многоквартирного дома. В ходе инцидента девочки вели видеозапись происходящего с помощью мобильного телефона.

«По факту избиения дворника возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с делом по факту избиения школьницы. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении.

Также известно, что одна из нападавших ранее в школьном помещении нанесла телесные травмы пятнадцатилетней ученице.

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