В Кузбассе появятся новые гостиничные комплексы категорий «4 звезды» и «5 звезд»

Решение было согласовано на выставке-форуме «Россия». Современные гостиничные комплексы появятся в СТК «Шерегеш». Для гостей региона откроют новые терминальные зоны и рестораны, появятся современные коттеджи и виллы. Проект ориентирован не только на туристов, поэтому в гостиничных комплексах предусмотрят зоны для деловых пространств. Кроме того, в СТК «Шерегеш» появятся:

горнолыжные трассы;

центр для реабилитации участников специальной операции;

пешеходная зона.

Согласно договору, работы будут выполнены в ближайшие два года. В настоящее время регион пользуется популярностью у туристов. Так, горнолыжный комплекс «Шерегеш» считается одним из самых популярных в России. В прошлом году было зафиксировано 2 млн 476 тысяч посещений. Не менее востребованы комплексы «Танай» и «Горная Саланга». Кузбасс будет и дальше развиваться, чтобы у россиян была возможность комфортно отдыхать преимущественно в зимнее время года.

Летом также стоит выбраться за город. Из-за аномальной жары и не всегда стабильной обстановки на южной стороне страны россияне открывают для себя новые туристические пути. Эксперты турклуба «Меридиан» рекомендуют совершить сплав по реке, посетить пещеры или покорить горы.