В Кузбассе представили подлинные экспонаты сражения на Бородинском поле в возрасте более 200 лет

В Кемерово открылась выставка, посвященная сражению на Бородинском поле. Вниманию гостей представили 240 подлинных экспонатов в возрасте более 200 лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в день открытия выставки «Бородинское поле — мемориал двух Отечественных войн» для гостей подготовили зрелищное шоу. Мероприятие началось с демонстрации, как военные той эпохи строились и маршировали. Можно было детально рассмотреть их костюмы и оружие.

По информации издания, после демонстрации гостям предложили пройти в зал, где проходила выставка. Экспонаты предоставил фонд Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Перечень экспонатов удивлял разнообразием: личные вещи русских и французских солдатов, униформа, картины. Сотрудники на местах, где велись бои, собрали большое количество различных предметов: пуговиц, киверов, сабель. Детали военной обстановки 1812 и 1941 годов привлекали внимание посетителей.

По данным издания, историкам удалось сохранить письма военных. Выставка открылась в Кузбасском краеведческом музее.

