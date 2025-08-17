Кустарники кизильника в честь великих полководцев посадили в Химках

В городском округе Химки в рамках памятной акции, приуроченной победе полководца Александра Суворова при Нови в 1799 году, почтили память великих военных деятелей и посадили кустарники кизильника, сообщила администрация муниципалитета.

По информации администрации, памятное мероприятие прошло в гимназии №23 микрорайона Сходня. Его участники на территории школы посадили кустарники кизильника. К активным и неравнодушным горожанам присоединилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она отметила важность сохранения исторической памяти.

«Память о героях прошлого наполняет наши сердца уважением и благодарностью. Мы вспоминаем их подвиги и передаем следующим поколениям бесценные уроки мужества и верности Родине», – сказала Олеся Климачева.

Депутат Химок Руслан Шаипов также поддержал памятное мероприятие. Он рассказал о связи истории и современности.

«Именно поддержка патриотических инициатив вдохновляет молодежь любить свою историю, гордиться ею и чувствовать личную ответственность за будущее страны», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Битва при Нови имеет важное историческое значение, ведь она завершила Итальянский поход Суворова. Тогда российская армия после длительных сражений одержала победу над французскими войсками. Позиции России в Европе заметно укрепилась, что положительно повлияло на развитие страны в дальнейшем. Стратегическое мастерство полководца было отмечено на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что жителям Химок рассказали увлекательные факты о битве 1799 года при Нови.