В Кузбассе рассказали, какие нарушения чаще всего совершают мигранты

В пресс-центре ГУ МВД России по Кузбассу прошел брифинг по пресечению и профилактике нарушений и преступлений в миграционной сфере, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ходе мероприятия рассказали, какие нарушения чаще всего совершают мигранты, а также каким способом сотрудники различных ведомств выявляют эти нарушения и привлекают мигрантов к ответственности. В частности, иностранные жители находят способы фиктивного получения сертификата владения русским языком. Найденные документы аннулированы.

Кроме того, мигранты часто нарушают правила пересечения государственной границы РФ и время нахождения на территории страны. В частности, 466 иностранных граждан было снято с постановки на миграционный учет из-за предоставления фиктивной информации.

В ходе брифинга стало известно, что сотрудники правоохранительных органов на регулярной основе встречаются с работодателями, сотрудниками и студентами-мигрантами, чтобы рассказать им о новых изменениях в законодательстве.

«Удалось улучшить ситуацию на рынке услуг и увеличить объективность противодействия теневой занятости мигрантов. В регионе активно ведутся работы по строительству объектов, на которых заняты 14,5 тысяч трудовых мигрантов», — сообщила журналистам врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области Олеся Ганус.

По данным ведомства, в числе нарушителей миграционного законодательства преобладают граждане из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Ранее сообщалось, что свыше 40% детей мигрантов плохо знают русский язык.