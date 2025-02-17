Свыше 40% детей мигрантов плохо знают русский язык

Недавнее принятие закона о тестировании детей мигрантов по русскому языку перед поступлением в школы вызвало бурную общественную дискуссию и столкновение различных интересов. Главным пунктом спора стал весьма низкий проходной балл, который составил 30% от максимального результата. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что в Госдуме такой показатель считают неприемлемо низким, который практически означает формальное соблюдение процедуры, не отражающее реального уровня владения русским языком.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, 30% на 10-балльной шкале является оценкой, близкой к неудовлетворительной. Так, примерно 41% из них обладают недостаточными знаниями языка. При этом количество детей мигрантов в отечественных школах невелико. Так, в прошлом учебном году их было чуть более 200 тыс. человек из 18 млн учащихся.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов.