В Центральной музыкальной школе Москвы произошло ЧП: там одна девочка избила другую, пострадавшую пришлось отправить в больницу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В музыкальной школе одна 11-летняя девочка избила другую. Оказалось, что пострадавшая является дочерью известного скрипача Марио Дюранда, которая пытается пойти по стопам отца и учится играть на арфе и скрипке. Драка случилась на перемене, в нее тут же вмешались взрослые.

«Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и миоптическим астигматизмом — дефектом зрения, из-за которого вдаль человек видит размыто», — указал микроблог.

Сам Дюранд сообщил, что по факту инцидента ведется расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата в Одессе избили сына писательницы Колтуновой, которая призывала к изгнанию русских с Украины. Работники ТЦК вывезли парня за город и там били его до потери сознания. В итоге у него сотрясение мозга, проткнуто легкое и сломаны ребра.