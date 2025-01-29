В Кузбассе решают проблему с разбитыми дорогами при помощи бизнеса

Издание отметило, что муниципальные и региональные власти активно решают проблему с ремонтом дорог: выделяют деньги, согласовывают план работ, реагируют на обращения жителей. Однако данных мер недостаточно, поэтому было решено привлекать крупный бизнес.

В компании «Разрез Верхнетешский» отметили, что поддерживают подобную инициативу. Сотрудники — это жители региона, которые также ходят и ездят по дорогам и сталкиваются с рядом проблем. Например, из-за отсутствия асфальта в плохую погоду не может проехать автомобиль скорой или пожарной помощи. Людям тяжело передвигаться, а автомобили быстрее приходят в негодность. За последние несколько лет компания помогла привести в порядок дороги в Новокузнецком муниципальном округе и городе Мыски.

«Следует отметить, что угледобывающее предприятие всегда откликается на наши просьбы. Проблема ремонта дорог регулярно решается в округе. Финансирование данных работ происходит как в рамках бюджетных денег, так из средств крупного бизнеса», — отметил и. о. начальника управления промышленности, транспорта и связи Новокузнецкого муниципального округа Андрей Каменев.

Представители компании выполняют различные работы: выкапывают колеи, засыпают дорогу щебнем, отгрейдируют и выравнивают поверхность. В зимнее время оказывают помощь в расчистке дорог. Местные жители заметили положительные изменения. Помощь крупного бизнеса будет востребована и в дальнейшем.

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