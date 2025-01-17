Росавтодор сообщил об увеличении стоимости тарифа «Платон» с 1 февраля

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщило о предстоящем увеличении тарифа системы «Платон», который будет повышен на 29 копеек. На официальном сайте ведомства сообщается , что такие меры начнут действовать с 1 февраля 2025 года.

Таким образом, новый тариф составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий тариф составляет 3,05 рубля.

Система «Платон» продолжает набирать популярность среди компаний. На на сегодняшний день в ней зарегистрировано более 861 тыс. грузоперевозчиков, а общее количество транспортных средств массой свыше 12 тонн составляет более 1,915 млн. При этом четверть всех зарегистрированных транспортных средств принадлежат иностранным логистическим компаниям.

Благодаря работе системы, грузоперевозчики обеспечили поступление более 300 млрд рублей в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года. В течение 2024 года в фонд было внесено 52,627 млрд рублей, которые эффективно использовались для ремонта и модернизации дорожной инфраструктуры.

В 2024 году было отремонтировано более 485 км автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны. Также были проведены работы по устройству слоев износа на 384 км дорог.

Ранее сообщалось, что в Красногорске начали возведение нового моста в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе.