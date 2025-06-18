В Кузбассе россиянин организовал подпольный игорный клуб

В Новокузнецке раскрыли подпольный игорный клуб, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По информации ведомства, житель Новокузнецка арендовал нежилое помещение для организации азартных игр. Фигурант использовал игровое оборудование и компьютерную технику, применяемую вне игорной зоны. Сотрудники регионального ГУ МВД России выявили незаконную деятельность местного жителя и пресекли ее.

В ведомстве отметили, что игровое оборудование было изъято из помещений. Специалисты в рамках уголовного дела отправили оборудование для проведения компьютерно-технической экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств незаконной организованной игры. Устанавливаются также возможные лица, которые были причастны к игорному бизнесу. По информации ведомства, горожанина будут судить по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным издания, в регионе периодически выявляют незаконные игорные клубы. Так, в Новокузнецке ранее пресекли деятельность подпольного казино. Его гости играли в покер на деньги.

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