Священник Савастьянов дал оценку игре в покер с точки зрения православия

По словам священнослужителя Илии Савастьянова, участвовать в азартных играх является грехом, даже если игра идет не на деньги. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что РПЦ строго запрещены любые азартные игры, ставки и лотереи, поскольку движущей силой любой такой игры является алчность, желание заработать.

По мнению священника, Священное Писание призывает не стремиться к быстрому обогащению, поэтому покер, как и любая азартная игра, недопустимы для христианина. В целом в данную игру трудно играть, не согрешив, поскольку сама его суть строится в обмане противника.

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