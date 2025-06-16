В Кузбассе сгорел дом: горожанин успел выпрыгнуть из пламени до приезда спасателей

В Кузбассе на протяжении 40 минут спасатели не могли ликвидировать возгорание частного дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе МЧС Кузбасса корреспонденту Сибдепо сообщили, что жилой дом сгорел полностью. Площадь возгорания составила 18 кв. м. Инцидент произошел в садоводстве «Кировец». В ликвидации огня приняли участие восемь пожарных и две машины. Человек, находившийся в доме в момент возгорания, сумел самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования (кроме отопительного)», — уточнила пресс-служба корреспонденту «Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что пламя быстро охватило строение. На момент прибытия сотрудников дом уже пылал. Крыша и перекрытия обрушились. Пламя повредило внутренние и наружные стены, полностью сгорела деревянная крыша. Техника и мебель, которая находилась в доме, также полностью пострадала. В ведомстве сообщили, что дом сгорел в вечернее время суток. Сотрудников проинформировали об инциденте в 18:18 в воскресенье, 15 июня. Пожар локализовали в 18:59.

Сотрудники МЧС неоднократно призывали граждан к внимательности и бдительности. Важно соблюдать все рекомендации ведомства, чтобы не допустить возгораний.

Ранее в Орехово-Зуево установили возможную причину пожара в доме, где погибли пять детей.