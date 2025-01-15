В Кузбассе школьник боялся возвращаться домой из-за опоздания на урок

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области проинформировала, что пропавший накануне 10-летний житель Новокузнецка был найден ночью в одном из дворов города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что о пропаже ребенка сообщила его мама. Женщина рассказала, что сын ушел утром в школу. На занятиях его не было. Ребенок домой не вернулся. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам. Мальчика обнаружил экипаж дорожно-патрульной службы.

В сообщении указано, что ребенок замерз. Сотрудники дали ему перчатки и включили в автомобиле печь. По дороге в отделение он рассказал, что сначала опоздал на урок. Домой решил не возвращаться. Школьник понимал, что его будут ругать. Чтобы скоротать время, мальчик пошел гулять. Он проводил время на катке и на горках. В итоге пропавший горожанин понял, что зашел далеко и не ориентируется в местности.

«Я на катке, потом на горке… Загулялся короче», — объяснил правоохранителям свою пропажу ребенок.

Сотрудников, которые обнаружили ребенка, поощрят по распоряжению генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко. Правоохранители уточняют все детали пропажи несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в полиции рассказали, где провел ночь пропавший несовершеннолетний житель Прокопьевска.