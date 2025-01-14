В полиции рассказали, где провел ночь пропавший житель Прокопьевска

В пресс-службе СУ СКР по Кузбассу проинформировали, что пропавший 9-летний житель Прокопьевска провел ночь в соседнем от своего дома подъезде, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что поиски несовершеннолетнего проходили на протяжении всей ночи. Сотрудники правоохранительных органов обследовали заброшенные участки, подъезды, улицы и дворы. Правоохранители также проводили разъяснительную беседу с населением с просьбой сообщать всю информацию, которая касается пропавшего ребенка.

В пресс-службе рассказали, что помощи в поисках несовершеннолетнего изначально попросила его мама. Женщина сообщила, что ее сын Артем ушел из дома 12 января и не вернулся.

«Сотрудники полиции выяснили, что ночь мальчик провел в подъезде недалеко от своего дома. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ребенка доставили в участок. Правоохранители побеседуют с мальчиком, чтобы узнать причины его исчезновения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой к ответственности могут быть привлечены родители Артема.

Ранее сообщалось, что на Ямале прекратили поиски пропавших матери и ее детей.