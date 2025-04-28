В Кузбассе сотрудникам компании по вине бухгалтера выдали завышенные премии

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что бывший сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук» указывал в ведомостях несуществующие премии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В региональной прокуратуре пояснили, что у 47-летнего бухгалтера был доступ к программе 1С. Следствие предполагает, что обвиняемая вносила в базу информацию о премиях, которые руководство компании назначало. Однако сотрудница намеренно завышала размер премий. Таким образом женщина получала более выгодные материальные вознаграждения. В ведомстве предполагают, что бухгалтер завысила премии и для других сотрудников.

«Преступление выявлено и пресечно сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что обвиняемая не признает вину. Следствие настаивает, что она умышленно нанесла компании ущерб в размере 350 тыс. руб. В случае признания вины суд может назначить наказание в виде ограничения свободы сроком до шести лет заключения в колонии.

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