В Госдуме предупредили россиян о мошенничестве с билетами на матч Россия — Нигерия

В интернете начали появляться мошеннические сайты, предлагающие приобрести билеты на товарищеский матч Россия — Нигерия. Об этом РИА Новости рассказал заместитель комитета Государственной думы РФ по спорту Амир Хамитов.

Как ранее сообщили в Российской футбольном союзе (РФС), товарищеская встреча между сборными двух стран пройдет 6 июня на стадионе арены «Лужники» в Москве.

Хамитов сообщил, что многие граждане, приобретая билеты через такие сайты, сталкиваются с ситуацией, когда средства списываются, а билеты так и не поступают в их распоряжение. Более того, депутат выразил опасение, что полученные мошенниками деньги могут быть направлены на финансирование ВСУ.

«Хочется напомнить, что приобретать билеты на любые мероприятия нужно только на официальных сайтах распространителей и организаторов», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что официально продажа билетов на товарищеский матч еще не стартовала, поэтому важно следить за информацией на официальных ресурсах.

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