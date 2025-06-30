В Кузбассе сумма в квитанциях ЖКХ с 1 августа увеличится примерно на 1,5 тыс. руб.

В Кузбассе с 1 июля услуги ЖКХ в среднем подорожают на 21,9%, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Кузбасская Региональная энергетическая комиссия назвала причины подобных изменений.

По информации издания, рост тарифов будет происходить неравномерно. Стоимость связана с районом региона. Например, в маленьких населенных пунктах может быть большая протяженность инфраструктурных коммуникаций. При расчете стоимости также учитывают, когда проводили обновление коммуникаций. Например, в Кузбассе платеж увеличится на 21,9%, в Кемерово — на 26,1%, Белово — на 24,8%.

Кузбасская Региональная энергетическая комиссия назвала причины подорожания коммунальных услуг с 1 июля: потребность в приобретении угля, газа и электроэнергии, оплата труда сотрудникам компаний, необходимость в проведении модернизации.

«Вот уже 30 лет подряд население Кузбасса в полном составе „недоплачивает“ за ЖКХ. Дело в том, что еще с 90-х годов в регионе действует система, при которой жители оплачивают лишь часть реальной стоимости ЖКУ. Остальное за население ресурсоснабжающим организациям возмещает областной бюджет», — указано в материале «Сибдепо».

По информации издания, первые квитанции, в которых будут учтены новые тарифы, придут жителям региона с 1 августа. Корреспондент «Сибдепо» обратился с просьбой к представителям РЭК рассчитать реальные траты семьи из нескольких человек. При моделировании ситуации предположили, что семья проживает в Кемерово. Именно в этом городе тарифы вырастут на 26,1%.

«В среднем, разница между июньскими и июльскими „квитками“ — около 1500 руб.», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля начнется эксперимент по онлайн-взысканию с россиян долгов за ЖКХ.