В России с 1 июля начнется эксперимент по онлайн-взысканию с россиян долгов за ЖКХ

С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года в России будет проводиться эксперимент по использованию онлайн-инструментов для информирования и взаимодействия в процессе взыскания долгов за коммунальные услуги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление правительства Российской Федерации.

Стало известно, что Министерство строительства должно в течение двух недель подготовить список субъектов, которые будут участвовать в пилотном проекте.

«Целями эксперимента является, в частности, повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности», — приводится в публикации.

В ходе эксперимента планируется взаимодействие нескольких информационных систем: государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), автоматизированной системы «Правосудие», портала государственных услуг и Единой цифровой платформы в социальной сфере.

Участие граждан и организаций в сфере ЖКХ в эксперименте будет осуществляться исключительно на добровольной основе.

Судьи смогут получать через систему ГИС ЖКХ электронные заявления о взыскании долгов за коммунальные услуги. В этих заявлениях будут содержаться все нужные данные, поэтому отпадает необходимость в отправке «бумажных» запросов в различные инстанции.

В то же время в личном кабинете на портале госуслуг пользователи, имеющие задолженность, будут получать информацию о своём долге, а также о мерах, которые предпринимаются для его взыскания судебными приставами и мировыми судьями.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%.