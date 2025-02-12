В Кузбассе у детей диагностировали свинку

В Кузбассе у детей школьного возраста выявили свинку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, стоит ли опасаться возможной эпидемии.

В региональном Роспотребнадзоре Сибдепо рассказали, что в настоящее время ситуация находится под контролем медиков. В одной из школ региона 30 января у ребенка была диагностирована свинка. 5 февраля заболел еще один учащийся данного учебного заведения. Оба случая зафиксировали в Анжеро-Судженске.

«Карантина в связи с заболеваемостью эпидемическим паротитом на территориях муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса не вводилось», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что на протяжении января было зафиксировано шесть подозрений на заболевание. Все пациенты — школьники. В некоторых случаях подозрения подтвердились. Ребятам было назначено необходимое лечение. На данный момент нет оснований для заявления о массовом распространении заболевания.

Свинка — название, которое употребляют в народе. Медицинский термин — эпидемический паротит. Вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, но есть риск заразиться и бытовым способом, в частности, через посуду или средства личной гигиены.

Ранее врач Лапа предупредила об опасности свинки для мужского здоровья.