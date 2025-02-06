Врач предупредила об опасности свинки для мужского здоровья

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с сайтом aif.ru , что такое свинка, и почему она чаще губит мужское здоровье.

Эпидемический паротит, известный как свинка, передается воздушно-капельным путем. Случаи заболевания этой заразой фиксируют редко. Однако по недавно о подобных случаях сообщили в Курской области.

Как объяснила эксперт, при свинке воспаляется лимфосистема, а на шее появляются характерные воспаленные лимфоузлы. У зараженных наблюдается отсутствие аппетита и повышенная температура. Помогают в борьбе с недугом противовирусные и терапевтические препараты.

«Последствия свинки достаточно хорошо изучены. Наибольшую угрозу это заболевание несет именно для мальчиков и мужского здоровья. Но своевременное лечение позволяет минимизировать последствия», — добавила эксперт.

Дело в том, что при отсутствии грамотного лечения свинка вызывает поражение ЦНС, сахарный диабет, менингит. Болезнь ударяет по репродуктивному фактору мужчин, так как губительное влияние оказывается на половую систему.

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