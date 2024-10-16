Участник спецоперации Виктор рассказал RT о том, как над ним издевались украинские солдаты. Мужчина был в плену у врага почти полгода – с апреля 2022 года.

По данным издания, его контузило во время боя, но боец смог найти силы и ползти дальше. Правда, заблудился и в итоге столкнулся с вражескими солдатами из украинской теробороны. Те передали его морпехам ВСУ.

Виктора отвели к реке, связали глаза и подвергли «американской пытке» – уронили в воду и начали топить его. Потом его вытащили из реки за ноги, порезали и обожгли из газового баллона. Это - далеко не первый случай пыток со стороны украинских солдат, ранее жена одного из российских военных обращалась в ООН, чтобы освободить своего супруга, а также в Госдуме РФ уже отреагировали на пытки со стороны украинских солдат.