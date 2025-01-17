В Кузбассе установили слежку за хищными животными

В Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса и охотпользователями проинформировали, что в регионе установили контроль над передвижением хищных животных с целью подсчета их количества, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что подобные меры являются обязательными для уточнения численности отдельных видов диких животных. Информация поможет спрогнозировать объемы добычи охотничьих ресурсов. Специалисты условно разделили территории охотничьих угодий на зоны, где установлены камеры. Длина каждого учетного маршрута составляет от 5 до 15 км.

В ведомстве сообщили, что учет начали вести с 15 января. Работа продлится до 15 марта. На территории региона проживают волки, рыси, соболи, куницы, сибирские косули, куропатки, белки, зайцы, куницы, горностаи, росомахи, рябчики и другие дикие животные. Учет проведут этих и других видов, обитающих на территории области.

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