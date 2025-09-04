В Кузбассе уволили кондуктора троллейбуса из-за скандала со школьником

В социальных сетях в среду, 3 сентября, появилась информация о конфликте между кондуктором троллейбуса и школьником. В четверг, 4 сентября, стало известно об увольнении кондуктора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, о конфликте стало известно от матери школьника. Горожанка рассказала в соцсетях, что кондуктор не разрешила ее сыну воспользоваться проездным. Женщина усомнилась в подлинности документа. Мальчик пытался доказать кондуктору свою правоту: открыл фото в специальном разделе для отличников в мобильном приложении «Учусь в Кузбассе». Женщина же ответила, что подобное приложение может установить любой человек. По словам сотрудницы, даже у нее в гаджете есть приложение. А сам документ можно купить, как выразилась женщина, «за углом». Школьник рассказал маме, что кондуктор разговаривала с ним резко.

В транспортной компании корреспонденту «Сибдепо» рассказали, что на конфликт отреагировали. Ранее на кондуктора уже поступали жалобы.

«У женщины ранее уже были конфликты», — рассказал представитель пресс-службы.

В транспортной компании рассказали, что женщину уволили из-за многочисленных жалоб. В пресс-службе перевозчика проинформировали, что начато внутреннее расследование. Кондуктор утверждает, что школьник не показал ей оригинал документа, а открыл лишь фото в приложении.

В пресс-службе перевозчика отметили, что подделать электронный документ, действительно, несложно. Школьников региона призвали носить с собой именно бумажный оригинал документа, чтобы снизить риск нежелательных проверок или уточнений.

