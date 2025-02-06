В Кузбассе ветеранам СВО выдали ключи от автомобилей с ручным управлением

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» четыре ветерана специальной военной операции из Кузбасса получили новые автомобили с ручным управлением, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На мероприятии присутствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил, что новые автомобили помогут ветеранам специальной операции начать новый этап в своей жизни, который может быть активным. Кузбассовцы смогут помогать родным, посещать мероприятия, работать или учиться.

Губернатор напомнил, что на федеральном и региональном уровнях предусмотрены различные меры социальной поддержки. Одна из таких программ — «СВОи Герои. Куzбасс», в рамках которой ветераны могут на протяжении года пройти обучение. Их кураторами станут представители местной администрации.

По данным издания, защитникам вручили автомобили отечественного производства LADA. Отличительная особенность машин — специализированное ручное управление, которое сделает жизнь ветеранов СВО более комфортной. На мероприятии присутствовали участники СВО из четырех городов региона. Они получили ранения. За проявленную отвагу были награждены.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут посетить в Москве патриотическое мероприятие «Синий платочек Победы».