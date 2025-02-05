Жители Подмосковья смогут посетить патриотическое мероприятие «Синий платочек Победы»

В субботу, 8 февраля, в Москве в Гостином дворе на выставке-форуме «Уникальная Россия» состоится патриотическое событие «Синий платочек Победы», посвященное 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Творческие номера для гостей подготовят жены и дети участников специальной военной операции, а также сами ветераны и участники СВО. Кроме того, в рамках мероприятия состоится патриотический показ платков «Синий платочек Победы».

«Поддержка родных очень важна на фронте. <…> Именно поэтому на мероприятии «Синий платочек» особое внимание уделяется любви солдат к своим женщинам. Она греет изнутри и придает силы духу», — рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции, ветеран СВО Дмитрий Афанасьев.

Президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова добавила, что синий платочек является «символом женской верности и веры в Победу со времен Великой Отечественной войны».

Мероприятие организовали благотворительный фонд «Русская земля» совместно с организацией «Ассоциация ветеранов СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.