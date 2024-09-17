В Кузбассе водитель сменил маршрут, чтобы найти родителей маленького пассажира

Водитель услышал, что из салона автобуса раздавался детский плач. Выяснилось, что пятилетний мальчик ехал без сопровождения взрослых. Пассажиры были обеспокоены ситуацией. 27-летний водитель Асадуллох Абдуллаев сам отец. Он понял, что единственный способ успокоить малыша — срочно найти его родителей. Мужчина в первую очередь оповестил об инциденте диспетчера и сотрудников правоохранительных органов. Не теряя времени, он принял самостоятельное решение сменить маршрут.

Водитель предположил, что родители малыша не могут быть слишком далеко. Он направился в обратную сторону.

«Решил перестроить маршрут, доехал до Левого берега. Но родителей там, к сожалению не было», — рассказал Асадуллох Абдуллаев.

Параллельно родители связались с полицией. Они также разыскивали сына. Сотрудники правоохранительных органов забрали ребенка и передали родным. Пассажиры были благодарны Асадуллоху за неравнодушие и проявленную бдительность.

В пресс-службе Национальной транспортной ассоциации напомнили, что подобный случай произошел совсем недавно. Водитель Виктор Шатилов успокоил потерявшегося малыша и также передал его родным. В ведомстве призвали родителей следить за несовершеннолетними пассажирами.

Ранее сообщалось, что участники почти трех тысяч аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю.