Участники почти трех тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 2,5 тысячи ДТП, что на 188 случаев меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что помощь получили более 5,1 тысячи водителей. При этом участники более 1,1 тысячи аварий смогли оформить их в Центрах помощи при ДТП, участники 287 аварий — «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Напомним, что участники ДТП без пострадавших могут сообщить об этом по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.