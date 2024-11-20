В соцсетях распространили информацию о маньяке с ножом, разгуливающем по Кизелу

В социальных сетях распространилась информация о ранении двух молодых людей. Противоправные действия совершил, согласно данным соцсетей, мужчина, который ходил с ножом по улицам Кизела. В полиции Прикамья информацию опровергли, сообщил properm.ru.

В телеграм-канале «ЧП Пермь|новости» появилось видео. Молодой человек рассказывает, что подъезд полностью залит кровью. Также прикреплено сообщение от анонимного пользователя. Он просит горожан быть аккуратными и предупредить близких о появлении маньяка в городе, который разгуливает по улицам с ножом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировали информацию. В местную больницу, действительно, обратились два жителя 24 и 26 лет с резанами ранами на руках. Информация поступила в отдел полиции 19 ноября. Сотрудники правоохранительных органов проводят предварительное расследование.

«По предварительной информации, парни были ранены во время ссоры со знакомым в подъезде одного из домов в Кизеле. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил properm.ru.

Ранее сообщалось, что в полиции Сургута высказали мнение, что представители «Русской общины» дискредитируют действия сотрудников правоохранительных органов.