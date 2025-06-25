В кузбасском вузе открылась уникальная Цифровая лаборатория теплоэнергетики

В СибГИУ выпускники школ могут выбрать новую специальность по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» с профилем «Цифровой инжиниринг», для которой в вузе открыли уникальную цифровую лабораторию теплоэнергетики, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, лаборатория позволит студентам осваивать работу с цифровыми проектами. Она оснащена различным оборудованием. Обучающиеся смогут познакомиться с виртуальным тренажером оперативного персонала Западно-Сибирской ТЭЦ, который максимально приближен к реальным условиям работы будущих специалистов.

По данным издания, лаборатория — ресурсный центр, направленный на формирование цифровых навыков в сфере теплоэнергетики и теплотехники. Студентам предоставят доступ к передовым технологиям и инструментам. Обучающиеся смогут решать сложные инженерные задачи. Лаборатория станет площадкой для изучения моделей теплотехнических процессов, осваивания особенностей процесса нагрева металла и генерации тепловой энергии.

По информации издания, реализованный проект ориентирован на подготовку квалифицированных специалистов под запрос современного производства. В его реализации принимал участие ЕВРАЗ ЗСМК.

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