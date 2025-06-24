Российским студентам могут повысить стипендию

Правительство РФ готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, реализация данной меры будет способность поддержанию комфортного уровня жизни.

В настоящее время более 1 млн студентов получают стипендии в размере от трех до 15 тыс. руб.

Есть и другие стимулирующие меры поддержки студентов: именные стипендии президента РФ (30 тыс. руб.), стипендии правительства РФ (20 тыс. руб.), гранты.

Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся и студенты, в этом году в среднем по России был увеличен до 19 329 руб. Данная сумма зависит от региона. в котором проживает гражданин.

Ранее сообщалось о том, что в 30 ведущих вузах стартовала кампания по приему абитуриентов на экологические направления.