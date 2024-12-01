В лаборатории «ЛабКвест» заявили о росте заболеваемости микоплазменной пневмонией

Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов рассказал о росте заболеваемости микоплазменной пневмонией во всех регионах России, сообщили «Известия».

Дмитрий Буланов ссылается на данные, полученные лабораторией. Эксперт отметил, что обычно россияне начинают болеть ближе к осени. Нынешний год не стал исключением. В зоне риска в первую очередь люди, у которых ослабленный иммунитет.

«В апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%», — отметил эксперт.

Согласно данным эксперта, заболеваемость микоплазменной пневмонией за последний год резко выросла. В частности, в 2023 году в период с октября по декабрь Mycoplasma pneumoniae выявляли у 4,9% пациентов. В нынешнем году за аналогичный период число пациентов достигло рекордных показателей — 19,6%. Эксперт отметил, что рост составил примерно в четыре раза.

Кандидат медицинских наук Буланов также обратил внимание, что воспалительный процесс имеет свойство распространятся по всему телу, поражая сердце, печень, почки и головной мозг. Эксперт призывает в случае первых симптомов обращаться за квалифицированной помощью к медикам.

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