В Канаде произошла вспышка смертельной «болезни моряков» XVIII века

В Канаде фиксируют случаи заболеваемости цингой — болезни, от которой больше всего страдали и гибли моряки в XVIII веке. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на иностранный источник Daily Star.

Первых заболевших цингой обнаружили в северном Саскачеване — отдаленном районе, где живут в основном племенные народы. С одинаковыми симптомами «слегли» 27 жителей. Все они испытывали резкую слабость, боль в суставах, а у некоторых кровоточили десна.

Доктор Ннамди Ндубуки из Северного межплеменного управления Минздрава заявил, что заболевших может быть больше. Профессор Хасан Ватанпараст добавил, что представители национальных меньшинств могли получить дефицит витаминов из-за плохой логистики.

Дело в том, что для доставки продуктов в регион дорого задействовать транспорт на постоянной основе. Кроме того, у пищи ограниченный срок годности и свежих продуктов жители Саскачевана почти не получают. Это способствует нехватке важных витаминов. Проблема северного региона заключается также в том, что проверка на дефицит витамина С не является стандартной медицинской практикой.

Отметили, что цинга может развиться за один-два месяца при недостатке витаминов. Восполнив их, как правило, больной идет на поправку. Однако признаки выздоровления появляются через несколько дней. В краткосрочной перспективе без лечения и поступления витаминов заболевший цингой может умереть.

Ранее сообщалось, что пневмония может привести к смерти при некоторых заболеваниях.