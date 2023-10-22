В Ленинградской области завершены поиски пропавшей неделю назад женщины: она мертва

14 октября в Ленинградской области стало известно о пропаже пенсионерки. Предполагалось, что в лесу на нее напал медведь. Представители общественной организации «ЛизаАлерт» нашли тело женщины, сообщает агентство « РИА Новости ».

Предполагает, что 65-летняя женщина пошла в лес, чтобы собирать грибы. После ее пропажи в социальных сетях жители сообщали, что пенсионерка звонила им из леса. Она заявила, что на нее напал медведь, она пытается спрятаться от него. Проверить данную информацию корреспондент агентства не смог. Если сведения соседей правдивые, то женщину мог загрызть медведь.

Сотрудники правоохранительных органов пока не располагают информацией о причинах смерти. Региональная аварийно-спасательная служба проинформировала, что поиски женщины вели не только сотрудники специализированных органов, но также соседи и добровольцы.

Тело было найдено поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Общественники вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

Ранее волонтеры «ЛизаАлерты» рассказали в хронологическом порядке, как проходят поиски пропавшего человека.