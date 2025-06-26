В Ленобласти силовики в последний момент вмешались в обряд с погребением заживо

В Ленобласти силовики прервали обряд по погребению заживо двух человек, участники которого заплатили за зрелище деньги, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, обряд проводили в Приозерском районе. Mash располагает видео. На нем видно, что группа людей сидела в пледах возле костра. Вокруг выбранной для обряда территории были развешены различные аксессуары. Церемонией захоронения руководил шаман, который был замечен благодаря своеобразному костюму и украшениям. Мужчину с тату на теле задержали. Установлено, что ему помогала женщина. Она также доставлена в отделение полиции. Женщина также выбрала своеобразную яркую одежду.

На видео видно, что сотрудники правоохранительных органов просят шамана раскопать могилы. Захоронения разбили вблизи костра. Мужчина раскопал двух девушек, которые находились под землей в белых простынях. Девушки выжили. Правоохранители своевременно прибыли на место, где, предположительно, проводили сатанинскую церемонию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела. Основанием может стать создание организации, посягающей на личность и права граждан.

«На сатанинском празднике присутствовали около 15 темщиков — и каждый из них заплатил за „обряд“ шаману 6-9 тыс. руб.», — сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

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