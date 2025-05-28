В Ленобласти сократили время продажи алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли закон, согласно которому в регионе сократят время продажи алкоголя, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

По информации издания, запрет установлен для магазинов и объектов общепита в многоквартирных домах (МКД), в ассортименте которых есть алкогольная продукция. В настоящее время приобрести алкоголь невозможно в период с 23:00 до 09:00. С 1 сентября 2025 года запрет продлят на несколько часов в утреннее время. До 11:00 смысла идти в магазин за алкоголем не будет.

«Проектом закона предлагается увеличить установленные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции <…>, в том числе в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге», — отметили в пресс-службе.

По данным издания, законопроект был принят сразу в трех чтениях. Авторы законопроекта считают, что в России для соседних регионов должна действовать единая система на ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. По их мнению, в противном случае снижается эффективность ограничительных мер конкретного субъекта.

По информации СМИ, вопрос был рассмотрен депутатами, потому что на территории региона есть большое количество магазинов. Торговые точки расположены в жилых домах. Вблизи них собираются граждане, которые часто находятся в состоянии алкогольного опьянения. Жильцы домов выражают обеспокоенность по данному поводу.

Ранее стало известно, что в США стремительно растет смертность от рака, вызванного употреблением алкоголя.