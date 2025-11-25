В лесах Подмосковья наблюдается редкий феномен «ледяные волосы»

В подмосковных лесных массивах стартовала удивительная тихая охота. Однако целью для самых внимательных искателей стали не традиционные грибы, а редкое природное чудо — хрупкие ледяные образования, сообщил REGIONS.

По информации издания, ученые именуют этот феномен «ледяными волосами», а в народе его прозвали «мохнатым льдом». Со стороны кажется, будто деревья внезапно поседели, укутавшись в невесомые кудри из белоснежных ледяных волокон, напоминающих сахарную вату.

«Год назад примерно в это же время я наткнулся на него в лесу под Пушкино. Сначала подумал, кто-то вату на ветки нацепил. Подошел ближе — а это лед! Пушистый, как волосы. Тронешь — и он тает. Я такой раньше никогда не видел», — рассказывает местный грибник Иван.

По информации издания, необычный эффект создается за счет специфического грибка Exidiopsis effusa, который обитает в древесной коре. При совпадении условий — когда ночная температура опускается ниже нуля, а воздух насыщен влагой — грибок запускает уникальный процесс. Он выталкивает воду из пор дерева, которая немедленно кристаллизуется на морозе. Таким способом формируется тончайшие, почти волосовидные ледяные нити.

По данным издания, «ледяные волосы» образуются в очень узкое временное окно: в фазу, когда устойчивые морозы уже наступили, но снег еще не покрыл землю сплошным ковром. Влажные ночи и утренние часы с небольшой минусовой температурой, лишенные снегопада, создают ту самую волшебную формулу для появления ледяной сказки.

