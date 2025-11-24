Что им снег, что им зной: грибной бум в Подмосковье продолжается

Жительница Подмосковья рассказала, что сбор грибов в ее планы не входил. Женщина решила прогуляться вдоль Москвы-реки и обнаружила вешенку устричную и кустики фламмулины — знаменитого зимнего опенка. В итоге она собрала полную корзину грибов. Одна из находок удивила многих комментаторов тематического паблика.

«Еще был головач гигантский, впервые его встречаю», — рассказала удачливая девушка.

По информации издания, грибники могут удивляться количеству грибов в лесах Подмосковья из-за погодных условий в регионе. Так, на выходных 23–24 ноября установилась непогода. Многие жители уже отдают предпочтение одежде из своего зимнего гардероба. Однако снег и похолодание в нынешнем сезоне не мешают росту грибов. Большой урожай находят в разных округах Подмосковья. Опыт жительницы Раменского показывает, что пока еще осенний грибной бум не завершился.

Ранее сообщалось, что в ноябре в центре города на пнях жители Дубны находят зимние лисички.