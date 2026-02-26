В Люберцах в квартире нашли огромного паука: арахнолог рассказала, как гуманно избавиться от паука в квартире

В Люберцах утро одной из жительниц началось с неожиданной встречи: в раковине на кухне она обнаружила огромного паука. Ее супруг проявил хладнокровие и оперативно заточил незваного гостя в пластиковый контейнер. Фото находки быстро разлетелись по местным пабликам, вызвав бурное обсуждение. Арахнолог Виолетта Сомова рассказала REGIONS, кто сделал утро жительницы Подмосковья необычным.

Арахнолог из Подмосковья Виолетта Сомова поспешила успокоить встревоженных горожан. По ее словам, этот членистоногий гость — домовой паук, известный в науке как tegenaria domestica. Вид абсолютно безопасен для человека и не представляет никакой угрозы.

«Это синантропный паук, который живет рядом с людьми. Его яд предназначен для охоты на мелких насекомых — мух, комаров, мокриц. Для человека он не представляет никакой угрозы: укус может произойти только в случае прямой угрозы жизни паука (если его придавить), и даже тогда это сравнимо с легким уколом, не вызывающим серьезных последствий», — объясняет специалист.

Специалист призывает не поддаваться панике и не убивать случайных соседей. Вместо этого она рекомендует гуманный способ избавления: аккуратно накрыть паука стаканом, подсунуть под него лист бумаги и вынести на лестничную площадку или в подъезд.

По данным эксперта, холод паукам не страшен — будучи холоднокровными, они просто найдут себе другое убежище. Если на улице сильный мороз, можно выпустить его в подъезде: там достаточно тепло, чтобы он выжил.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили жителей о ранней активности клещей в Подмосковье.