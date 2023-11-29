В магазин без детей: Стало известно, как экономить на продуктах

1,5 тысячи рублей только за шоколадки

В магазин лучше ходить без детей. Они будут только отвлекать и точно попросят что-то сладкое. С одной стороны, выделить 50 рублей на шоколадку - это не так уж и критично. Но каждый день тратя по 50 рублей, в месяц можно лишиться из семейного бюджета 1,5 тысячи рублей.

Акции и приложения - лучшие помощники экономии

Каждый супермаркет предлагает акции или товары собственного производства, которые всегда дешевле продукции других брендов. Не стоит ходить из магазина в магазин, чтобы ознакомиться с предложениями. Ну, конечно, если есть цель набрать больше шагов в приложении, то можно. Альтернативный способ - установить на мобильное устройство сервис, который проведет мониторинг в автоматическом режиме.

Подготовка к походу в магазин: списки и учет продуктов дома

Перед посещением магазина рекомендовано проверить запасы, которые есть дома. Важно составить список и не отклоняться от него. Лучше выбирать большие упаковки. Опт всегда выходит дешевле.

«1. Действительно ли мне всегда нужен этот товар и скоро ли у меня закончатся его запасы? Например, покупать растительное масло по акции, если у вас его еще много, не является самым разумным решением. 2. Хранится ли этот товар долго и точно ли я его буду использовать?», - вопросы, которые нужно задавать самим себе в магазине

Домашняя еда: вкусно, полезно, экономно

Полуфабрикаты, сосиски и другая продукция всегда стоит дороже, чем приготовить те же пельмени дома. Лучше вложить деньги в приобретение мультиварки или йогуртницы. Еще один плюс - натуральность.

Диетолог Анастасия Кондаурова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты запрещено употреблять детям.