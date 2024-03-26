В Магнитогорске больше нет проституток

Согласно данным судебного департамента Челябинской области, в последний раз в Магнитогорске задержали девушку за незаконное оказание интимных услуг в 2020 году, сообщает kursdela.biz .

В областном центре также сократилось количество случаев, когда задерживали женщин низкой социальной ответственности. Их стало меньше на 95%. Так, в Челябинске в 2023 году удалось установить четыре случая.

Возможно, статистика создает положительную иллюзию того, что россиянки перестали оказывать услуги сексуального характера. Теперь девушек «заказывают» в интернете: пишут на сайт и указывают адрес.

Правда, многие мошенники используют такой формат работы в корыстных целях. Так, житель Чебаркуля перевел аферистам 350 тысяч рублей в надежде, что к нему приедет проститутка. Неизвестный утверждал, что он сутенер и рассказывал о проблемах на сайте после того, как его посетил мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов теперь выявляют подобные сайты и блокируют их, поэтому на улицах девушек задерживают редко.

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