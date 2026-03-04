Специалисты «Мособлэнерго» завершили подготовку к весеннему половодью

В Министерстве энергетики Московской области сообщили о завершении подготовки специалистов «Мособлэнерго» к весеннему половодью. Принятые меры позволят обеспечить стабильную работу энергосистемы в период паводка.

Так, в компании подготовили 158 насосных станций, 568 единиц спецтехники, 141 мобильную дизельную электростанцию. Также наготове 349 бригад.

Также на предприятии проверили техническое состояние оборудования в зонах, которые подвержены подтоплению. Для сотрудников провели тренировки и инструктажи, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим на воде.

«Наш главный приоритет — безопасность и стабильное электроснабжение жителей в этот непростой период», - подчеркнул глава министерства Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по обновлению объектов водоснабжения в этом году.