В МЧС рассказали россиянам, как собрать тревожный чемоданчик

В Оренбуржье готовятся к весеннему паводку. В МЧС дали рекомендации, как собрать «тревожный чемоданчик», сообщил 56orb.ru.

«Тревожный чемоданчик» — это минимальный набор вещей и предметов, которые помогут человеку в экстренной ситуации. Специалисты МЧС рекомендуют собрать документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Важно положить телефон и пауэрбанк. Гаджеты должны быть заряжены.

По данным ведомства, жителям необходимо подготовить одежду с большим количеством карманов: штаны-полукомбинезон, непромокаемую куртку с капюшоном и ветровой юбкой, носки и нижнее белье. В число продуктов должны войти те, у которых длительный срок хранения. При выборе рекомендовано обращать внимание на калорийность, компактность и легкость. Также необходимо заранее подумать о приборах — кружке и тарелке.

В МЧС рекомендуют также собрать необходимые лекарственные препараты. В первую очередь те, которые назначены человеку врачом из-за каких-либо особенностей организма. Кроме того, важно подготовить препараты от аллергии, от боли, индивидуальные перевязочные пакеты, набор бактерицидных пластырей и клей БФ, который заменит зеленку и йод.

По данным издания, собирать «тревожный чемоданчик» можно самостоятельно. В магазинах, в том числе на маркетплейсах, представлен большой выбор предметов.

«Чтобы собрать тревожный чемоданчик в домашних условиях, понадобится выделить в районе 10 тысяч рублей без учета еды. Отметим, что данный комплект будет полностью соответствовать вашим нуждам, а вещи — подходить по размеру», — сообщил 56orb.ru.

По данным издания, стоимость готового «тревожного чемоданчика» варьируется до 2 тыс. руб. до 16 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что жительница США потратила на подготовку к концу света $350 тыс.