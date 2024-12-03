Жительница США потратила на подготовку к концу света 350 000 долларов

Женщина из американского штата Миссури 13 лет готовится к концу света. Она оборудовала бункер и потратила баснословную сумму на продукты и предметы первой необходимости. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

Тринадцать лет назад женщина оборудовала специальный подвал для запасов и стала постепенно заполнять его лекарствами, бытовыми предметами и едой с высоким сроком годности. К примеру, американка закупала сухой суп из лука-порея, блюда из сухого картофеля и другие сублимированные продукты. В общей сложности женщина потратила не меньше 350 тысяч долларов на закупку за 13 лет.

Эксперт, опрошенный иностранным изданием, отметил, что для создания бункера нужно много средств и грамотный подход. Действительно, важно запастись аптечкой, а также таблетками для очистки воды. Еды нужно очень много и важно, чтобы это был не скоропорт. Также в списке полезных предметов — генератор электричества, светодиодный фонарь, радиоприемник. Не лишним будет и запас из книг и развлечений для помощи психике и эмоциональному фону.

Ранее сообщалось, что в МЧС РФ посоветовали гражданам держать дома «тревожный чемоданчик».